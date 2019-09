छात्र 11वीं में आसानी से ले सकेंगे ए​डमीशन, जानिए क्यों नहीं होगी कोई कठिनाई

11वीं प्रवेश ( 11th admission ) प्रक्रिया में छात्रों को मिलेगी राहत ( relief ), इसके लिए प्रवेश का मार्ग सुगम बनाने के लिए शिक्षा विभाग ( education Department ) ने कदम उठाया , अभी हाल ही में घोषित हुए थे 10वीं के परिणाम, पहले आओ पहले पाओ ( first come first Get ) का सिद्धांत लागू