मुंबई-पुणे महामार्ग पर बच्चों समेत 5 की मौत, इस वजह से हुआ भीषण हादसा ?

- पत्रिका न्यूज नेटवर्क

मुंबई. मुंबई से पुणे की तरफ जा रही एक लग्जरी बस सोमवार सुबह तड़के ही मुंबई-पुणे पुराने महामार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें पांच लोगों को मारे जाने की खबर है। उक्त महामार्ग पर भोर घाट के पास हुई इस दुर्घटना में लग्जरी बस 60 फुट नीचे खाई में गिर गई है, जिसमें सवार बच्चे आदमी और बुजुर्ग महिलाओं को मिलाकर कुल 5 लोगों को की मौत हो गई है। सुबह से ही पुलिस प्रशासन और महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के बचाव दल की तरफ से बचाव कार्य जारी है। बस में लगभग 50 से अधिक लोगों के सवार होने की सूचना है। घायलों को पनवेल समेत अन्य नजदीकी अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। सोमवार तड़के सुबह 5 बजे यह घटना हुई है।

Video News: 701 किमी लंबा सफर सिर्फ 7 घंटे में, नागपुर-मुंबई सुपर एक्सप्रेस वे?

मुंबई-नागपुर महामार्ग के विकास से जुड़ी बाधाएं दूर,जनवरी में पीएम मोदी के हाथों हो सकता है भूमि पूजन

#UPDATE Maharashtra: Death toll rises to 5 in the incident wherein a bus driver lost control of his vehicle on old Pune-Mumbai highway, near Bhor Ghat, today. https://t.co/66aIgrx5qb