अमिताभ की पोती आराध्या ने लड़कियों को लेकर दी ऐसी स्पीच, दादा की छाती गर्व से हो गई चौड़ी

ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन के स्कूल में हाल ही एनुअल डे समारोह हुआ। जिसमें आराध्या ने भी स्पीच दी। पोती की परफॉर्मेंस देखकर अमिताभ बच्चन बहुत खुश हुए। महानायक ने उनके वीडियो को रीट्वीट कर पाती को परिवार का गौरव बताया। उन्होंने लिखा, 'परिवार पर गर्व, एक लड़की पर गर्व, सभी महिलाओं पर गर्व, हमारी सबसे प्यारी आराध्या।'

8 वर्षीय स्टार किड ने महिला सशक्तिकरण पर एक स्पीच में कहा, 'मैं कन्या (लड़की) हूं। मैं एक सपना हूं। एक नए युग का सपना। हम नई दुनिया में जागेंगे। एक ऐसी दुनिया जहां मैं सुरक्षित रहूंगी। मुझे प्यार किया जाएगा। मेरा सम्मान किया जाएगा। एक ऐसी दुनिया जहां मेरी आवाज अहंकार की अनदेखी से शांत नहीं होगी।, लेकिन ज्ञान की समझ के साथ सुनी जाएगी। एक ऐसी दुनिया जहां ज्ञान जीवन की किताब से आएगा, मानवता स्वतंत्र रूप से बढ़ेगी।'

