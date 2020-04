BREAKING Maha Corona: मुंबई में COVID-19 का होगा जबर्दस्त विस्फोट!, 6 लाख 56 हजार होगी मरीजों की संख्या...

मुंबई. मुंबई और पुणे में कोरोना वायरस के रोगियों की संख्या बढ़ रही है, इसके बावजूद लॉकडाउन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए केंद्र की एक विशेष टीम आज जमीनी हकीकत जानने के लिए मुंबई थी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य टीम की ओर से की गई अनुमानित भविष्यवाणी मुंबईकरों के लिए चौंकाने वाली है। अगले 8 दिनों में 30 अप्रैल तक, मुंबई में 42 हजार 604 मरीज होंगे, जबकि 15 मई तक यही संख्या 6 लाख 56 हजार तक जा पहुंचेगी। इसी तरह से स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मंगलवार को 1 से 15 मई के बीच महाराष्ट्र और विशेष रूप से मुंबई के कोरोना संक्रमण की संख्या में वृद्धि की भविष्यवाणी की थी।

केंद्रीय दस्ते का चौंकाने वाला संकेत!

मुंबई में देखे गए रुझानों का समर्थन के तहत केंद्रीय टीम ने अपना अनुमान को व्यक्त किया है। हालांकि निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि रोगियों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी, लेकिन संभावना अधिक है। वहीं मरीजों की संख्या बढ़ने पर मुंबई की स्वास्थ्य प्रणाली पर भारी दबाव पडेगा। अगर 30 अप्रैल तक यह संख्या बढती है तो ऑक्सीजन की सुविधा के बिना आइसोलेशन बेड की संख्या 30 हजार 481 कम हो जाएगी, जबकि 15 मई तक बढ़ने वाले रोगियों की संख्या के अनुसार, ऐसे बेड की संख्या 4 लाख 87 हजार 330 की कमी आएगी!

Mumbai: Maharashtra Health Minister Rajesh Tope and the Inter-Ministerial Central Team (IMCT) visit quarantine facility at Dharavi transit camp.



A total of 180 #COVID19 positive cases have been reported till now in Dharavi area of Mumbai, with several people under quarantine. pic.twitter.com/G7wxg1hz1u