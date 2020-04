Maha Corona: यूनिवर्सिटी, कॉलेज समेत सीईटी की परीक्षाएं फिर स्थगित, आगे किया जाएगा सूचित...

उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री ( Minister of Higher and Technical Education ) इसके नियंत्रण ( Control ) के लिए गठित की समिति ( Committee ), ताकि छात्रों ( Students ) का कोई नुकसान ( Any Harm ) न हो सके