Maha Bollywood: चॉकलेटी ब्वॉय Rishi Kapoor के देहांत से हर कोई अचंभित, नहीं हो रहा किसी को यकीन...

मुंबई. अपने जमाने के चॉकलेटी ब्वॉय और दिल खुश मिजाज अभिनेता ऋषि कपूर के निधन की अचानक मिली खबर से जहां उनके चाहने वालों में निराशा है तो वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री भी सदमे में है। हालांकि उनके निधन की पहली जानकारी उनके करीबी दोस्त सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्विटर के माध्यम से सुबह ही शेयर की थी। वे वेंटिलेटर पर थे और इलाज के दौरान उनका गुरुवार की सुबह एच एन रिलायंस हॉस्पिटल में देहांत हो गया। ऋषि कपूर को सांस लेने में काफी दिक्कत थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

विदित हो कि ऋषि‌ कपूर पिछले साल सितंबर महीने में न्यू यॉर्क से कैंसर का इलाज कराके मुंबई लौटे थे। अपने‌ इस इलाज के दौरान ऋषि कपूर ने अमेरिका के कैंसर अस्पताल में उस समय करीब 345 दिन गुजारने के बाद अपने वतन लौटे कपूर ने बताया था कि उनका इलाज आगे भी जारी रहेगा और उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में वक्त लगेगा।

Well, nevertheless we’re always with Ranbir and with your family Rishi sir and we will always be that’s our promise Thankyou for giving us the gem of indian cinema you will always be remembered and he will make you more proud...💔 #RishiKapoor