Maha Decision News: अब इस दिन से सभी कॉलेजों में राष्ट्रगान, उदय सामंत का फरमान

शिव जयंती ( Shiva Jayanti ) से सभी कॉलेजों ( All Colleges ) में सुनाई देगा राष्ट्रगान ( National Anthem ), उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री ( Minister Of Higher And Technical Education ) उदय सामंत का आदेश