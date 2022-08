Mumbai Rains: मुंबई और ठाणे में सुबह से हो रही तेज बारिश, कई जगहों पर जलभराव, जानें- लोकल ट्रेन और बेस्ट बस की स्थिति

ट्रेन अलर्ट! 12.15pm

मेन लाईन, हार्बर मार्गावर पाऊस. मात्र सर्व मार्गावर ट्रेन्स सुरु. माहितीस्तव.



Train Alert! 12.15pm

Raining on Main, Harbor line. Trains on all corridors are running.@drmmumbaicr#MumbaiRains #MumbaiLocals