नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होते ही महाराष्ट्र के आईपीएस ने दिया इस्तीफा

मुंबई. राज्यसभा में भी नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होते ही महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी अब्दुर रहमान ने अपना इस्तीफा दे दिया है ।इसकी जानकारी अब्दुर रहमान ने ट्विटर।के माध्यम से दिया है। बुधवार को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक बिल के पक्ष में कुल 230 वोट पड़े जिसमें पक्ष में 125 वोट और विपक्ष में 105 वोट पड़े ।इन दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन विधेयक चर्चा के कहा कि भारत के मुसलमान देश के नागरिक थे, हैं और बने रहेंगे ।इसके बाद से ही आईपीएस अधिकारी अब्दुर रहमान ने ट्वीट करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संविधान की मूल विशेषता के विरुद्ध है । मैं इस विधेयक की निंदा करता हूं। मैंने कल से कार्यालय में उपस्थित नहीं होने का फैसला किया है । मैं आखिरकार सेवा छोड़ रहा हूं ।उन्होंने लिखा है की यह विधेयक भारत के धार्मिक बहुलवाद के खिलाफ है मैं सभी न्यायप्रिय लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे लोकतांत्रिक तरीके से विधेयक का विरोध करें । यह संविधान की बहुत मूल विशेषता के खिलाफ है ।वंही सूत्र बता रहे है की अब्दुर रहमान के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है ।जिसके कारण यह इस्तीफा दिया है । ReplyReply allForward

The #CitizenshipAmendmentBill2019 is against the basic feature of the Constitution. I condemn this Bill. In civil disobedience I have decided not attend office from tomorrow. I am finally quitting the service.@ndtvindia@IndianExpress #CitizenshipAmendmentBill2019 pic.twitter.com/Z2EtRAcJp4