मुंबई के खार में ढही बिल्डिंग, 10 वर्षीय बच्ची मलबे में दबी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

(मुंबई): मायानगरी मुंबई में मंगलवार दोपहर को बड़ा हादसा हुआ। खार इलाके में एक 5 मंजिला इमारत का एक हिस्सा धराशायी हो गया। मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव दल रेस्क्यू में जुटे हुए है। इसी बीच एक बड़ी ख़बर सामने आई है।

Mumbai: A part of staircase of a building collapsed in Khar (West), today. No injuries have been reported. pic.twitter.com/xAvsXR6GyP

बड़ी ख़बर

Maharashtra: A 10-year-old girl, Mahi Motvani, is trapped in the debris of a partially collapsed building at Khar road in Mumbai. The building has been vacated by the authorities. National Disaster Response Force (NDRF) team is present at the spot, rescue operation is underway.