Maha corona: महाराष्ट्र में कर्फ्यू लागू , एक शहर से दूसरे शहर आवाजाही पर रोक

in maharashtra हाइवे(highway) और महत्वपूर्ण सड़के बंद(road), कोरोना वायरस (corona virus) राज्य में तीसरे चरण(in third stage) में, बन्द का असर जारी लोग घरों में ,कैदियों (prisnor will get relief on pairol) को पैरोल पर छोड़ने पर विचार