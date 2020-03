Maha corona: कर्फ्यू में क्या होगा, जो जहां हैं वहीं बना रहे

कही भी 4 से अधिक लोग( more than 4 persion) एक साथ दिखे तो पुलिस करवाई (police can action) कर सकती है ।, जीवनावश्यक( nessesory) वस्तुओं की बिक्री शुरू रहेगी। किराना (foods, kirana),मेडिकल( medical) ,दूध (milk), सब्जी( vegiteble), अस्पताल( hospital), बेकरी (beckory), पशु खाद्य संबंधित दुकान(shops) खेलेंगी.