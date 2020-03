maha news corona: डॉक्टरों ने कभी मेरे जीने की उम्मीद को मरने नही दिया

कोरोना( corona virus) हुआ है यह जानकर ही आधा मर( half dead )गया था, मेरे अलावा मेरे परिवार( myy family) में किसे हुआ है । चिंताएं ( tension)बढ़ा रही थी। 16 दिन तक इलाज के दौरान मेरा दिन बंद कमरे में गुजरा, वही दीवारें, वही लोग, वही बेड, मेरी आँखों के सामने थे। लेकिन जिंदगी ( got my life again) को वापस पाकर मैं डॉक्टर्स का ऋणी हूँ। कोरोना में कोई दवाई ( no medicine for corona) नही एतिहात ही दवाई है. कोरोना को मात देकर लौटे पेशंट ने पत्रिका( patrika) को बताया आप बीती।