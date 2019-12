maha news: किसानों का 2 लाख कर्ज माफ़, फायदा 3 महीने बाद

maha news: किसानों का 2 लाख कर्ज माफ़, फायदा 3 महीने बाद

विधान मंडल का शीतकालीन सत्र (winter sassion): आखिरी दिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thakre) ने की बड़ी घोषणा, किसानों (farmer) का 2 लाख तक का कर्ज माफ (loan waiver), राज्य में 50 जगहों पर मिलेगा 10 रुपए में भरपेट भोजन( full food only 10 rupees), किसानों को राहत के लिए करना होगा तीन महीने इंतजार(wait for three month) , अगले साल मार्च से शुरू होगी कर्ज माफी की प्रक्रिया