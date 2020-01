Maha Politics: महाराष्ट्र सरकार पर किसका प्रहार, कहा- तीन पहियों की सरकार नहीं चलेगी

तीन पहियों( Three Wheelar) की सरकार ( Government) ज्यादा लंबी दूरी ( not long ) तक नहीं चल पाएगी। आठवले( Ramdas Athavale) ने कहा कि राज्य के विकास( Devlopment) के लिए तीन पहियों की सरकार कभी सफल ( Not Succes) नहीं हो सकती है, इसके लिए चार पहियों ( Four wheelar) की सरकार की आवश्यकता है।