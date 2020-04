Maha politics: राउत की नजर में निर्लज्ज राज्यपाल कौन ?

कैबिनेट( cabinet) की में मौजूदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thakre) को विधान परिषद (Vidhan Parishad) में भेजने के लिए राज्यपाल (Governor) कोटे से मनोनीत करने का प्रस्ताव पास किया गया था। और उक्त प्रस्ताव को राज्यपाल (sent to governor) के पास भेज दिया गया। लेकिन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी( Bhagt Singh Koshyari) की तरफ से अब तक इस पर कोई निर्णय (not decision) नहीं लिए जाने से शिवसेना (Shivsena) आहत है।