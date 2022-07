'ईद पर गाय की न होने पाए कुर्बानी'- महाराष्ट्र के पुलिस प्रमुख को स्पीकर राहुल नार्वेकर ने दिया निर्देश

No Cow Slaughtered On Bakrid in Maharashtra: हाल ही में मुंबई के उपनगर देवनार में पुलिस ने 2,500 किलोग्राम से अधिक गोमांस जब्त किया और कम से कम 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। देवनार पुलिस थाने को एक पशु कल्याण संगठन ने मुंबई में गोमांस आने की गुप्त सूचना दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने घाटकोपर-मानखुर्द लिंक रोड पर जाल बिछाया और तीन वाहनों में प्रतिबंधित मांस को पकड़ लिया। यह गोमांस कथित तौर पर महाराष्ट्र के मालेगांव से आया था।

मुंबई Published: July 09, 2022 01:47:41 pm

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रजनीश सेठ (Rajnish Seth) को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि 10 जुलाई को बकरीद के दिन गायों का वध न किया जाएं. नार्वेकर से महाराष्ट्र में बकरीद के दिन गोहत्या रोकने की विश्व हिंदू परिषद ने मांग की थी.

