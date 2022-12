13 महीने बाद जेल से रिहा हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख, कहा- मुझे झूठे आरोपों में फंसाया गया

मुंबईPublished: Dec 28, 2022 06:13:58 pm Submitted by: Dinesh Dubey

Anil Deshmukh Bail in 100 Crore Rs Extortion Case: अनिल देशमुख लगभग एक साल दो महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। इस मौके पर आर्थर रोड जेल के बाहर एनसीपी के दिग्गज नेता भी पहुंचे। इनमें अजित पवार, जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले, छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल शामिल हैं। Maharashtra Former Home Minister released from Arthur road jail

अनिल देशमुख जेल से हुए रिहा

Anil Deshmukh Released From Arthur Road Jail: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) की मुंबई के आर्थर रोड जेल से रिहाई हो चुकी है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता देशमुख की रिहाई का आदेश बुधवार को जारी किया। देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दी थी।