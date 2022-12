महाराष्ट्र में सिंगल यूज प्लास्टिक से सख्त बैन हटा, इन चीजों के उपयोग की अनुमति मिली

मुंबईPublished: Dec 02, 2022 12:32:20 pm Submitted by: Dinesh Dubey

Maharashtra Single Use Plastic Allowed: महाराष्ट्र पर्यावरण विभाग ने इस संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी की। इसके साथ ही सरकार ने गैर बुने हुए पॉलीप्रोपाइलीन कैरी-बैग की भी अनुमति दी है।

महाराष्ट्र में सिंगल यूज प्लास्टिक से बैन आंशिक रूप से हटा

Maharashtra No Plastic Ban: महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 2018 से प्लास्टिक की वस्तुओं पर लगे राज्यव्यापी प्रतिबंध (Ban On Single Use Plastic) को आंशिक रूप से हटा लिया है। इसके तहत राज्य सरकार ने गुरुवार को स्ट्रॉ, प्लेट, कप, ग्लास, कांटे वाले चम्मच (Forks) और कंटेनर जैसे सिंगल यूज डिस्पोजल प्लास्टिक आइटम के उपयोग की अनुमति दे दी। इससे राज्य भर में प्लास्टिक निर्माताओं, व्यापारियों समेत रेस्तरां, दुकानों आदी को बड़ी राहत मिली है।

महाराष्ट्र सरकार ऐसी प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग, भंडारण, बिक्री, वितरण और परिवहन की अनुमति दी है। अधिसूचना में 50 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक की वस्तुओं और 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से कम की वस्तुओं को पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल करने की छूट दी गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र पर्यावरण विभाग ने इस संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी की। इसके साथ ही सरकार ने गैर बुने हुए पॉलीप्रोपाइलीन कैरी-बैग की भी अनुमति दी है। जो 50 माइक्रोन से कम की मोटाई के साथ प्रति वर्ग मीटर 60 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए।महाराष्ट्र सरकार ऐसी प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग, भंडारण, बिक्री, वितरण और परिवहन की अनुमति दी है। अधिसूचना में 50 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक की वस्तुओं और 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से कम की वस्तुओं को पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल करने की छूट दी गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पर्यावरण विभाग के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की, जहां सरकार ने यह निर्णय लिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने रेस्तरां उद्योग द्वारा पैकेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले प्लेट, चम्मच, कटोरे, कांटे और कंटेनर जैसे सभी सिंगल यूज डिस्पोजल प्लास्टिक आइटम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था।