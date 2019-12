Maharashtra में इस वजह से हैं सबसे ज्यादा सेक्शुअल हैरेसमेंट की 72 शिकायतें

'द सेक्शुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स' ( The Sexual Harement Electronic Box ) में महाराष्ट्र ( Maharashtra ) की सबसे ज्यादा 72 शिकायतें ( Complaints ), जारी रिपोर्ट ( Report ) में हुआ खुलासा ( Disclosure ), महिला और बाल विकास मंत्रालय ( Ministry Of Women And Child Development ) की रिपोर्ट ने सभी को चौंकाया, दर्ज की गईं 203 शिकायतें