महाराष्ट्र में ‘धनकुबेर’ बिल्डरों पर रेड! 3333 करोड़ के बेहिसाब लेनदेन का खुलासा, 5.5 करोड़ कैश व जेवरात जब्त

मुंबईPublished: Apr 26, 2023 08:24:10 pm Submitted by: Dinesh Dubey

IT Raid in Nashik: महाराष्ट्र में आयकर विभाग कि यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। नासिक के IT विभाग के साथ ही संभाजीनगर, ठाणे, पुणे, मुंबई, नागपुर कार्यालयों के 225 अधिकारी व कर्मचारियों की टीम अभियान में शामिल हुई।

नासिक में आयकर विभाग की रेड

Maharashtra Nashik News: महाराष्ट्र में आयकर विभाग (IT Raid in Maharashtra) की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों करोड़ों की वित्तीय अनियमितताओं का पर्दाफाश किया है। अधिकारियों ने बताया कि नासिक में आयकर विभाग ने लगातार छह दिनों तक सात बड़े बिल्डरों के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। यह ऑपरेशन कल (मंगलवार) समाप्त हुआ। इन छापों में 3 हजार 333 करोड़ रुपये की बेहिसाब संपत्ति का लेनदेन का पता चला है। जबकि तीन करोड़ की नकदी और ढाई करोड़ के आभूषण जब्त किए गए हैं।