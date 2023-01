1 छात्र के लिए चलाया जा रहा स्कूल, 12 किमी दूर से आते हैं शिक्षक, जानिए महाराष्ट्र के वाशिम का अनोखा मामला

Only One Student Studies in Maharashtra School: महाराष्ट्र के वाशिम जिले के गणेशपुर गांव की आबादी 150 से 200 के बीच है। गांव में जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय है। स्कूल में पहली से चौथी तक की कक्षाएं हैं।

महाराष्ट्र के इस स्कूल में पढ़ता है केवल एक छात्र

Maharashtra Washim News: महाराष्ट्र में कम छात्रों के कारण स्कूल बंद होने के मामलों के बीच वाशिम जिले में एक अनूठा स्कूल चल रहा है। बताया जा रहा है कि जिला परिषद के इस स्कूल में केवल एक ही छात्र पढ़ता है। गणेशपुर का यह स्कूल इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। इसका मुख्य कारण स्कूल सिर्फ एक छात्र कार्तिक के लिए चलाया जा रहा है।