मोतीचूर चकनाचूर: भा जाएगी नवाज़ और आथिया की केमिस्ट्री

Motichur Chaknachur: The chemistry between Nawaz and Athiya

फ़िल्म: मोतीचूर चकनाचूर

निर्माता: वायकॉम 18

निर्देशक: देबमित्र

कलाकार: नवाज़ुद्दीन सिद्दिकी, आथिया शेट्टी, विभा छिब्बर, अभिषेक रावत, करुणा पांडेय, नवनीत परिहार और अन्य

रेटिंग: तीन