Mumbai: इस रूट पर सफर होगा आसान, सोमवार से BEST शुरू कर रही नई सेवाएं, जानिए डिटेल्स

Mumbai BEST Bus New Routes: यात्रियों की मांग को देखते हुए बृहनमुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) ने मंत्रालय/वाईबी चव्हाण केंद्र से सीएसएमटी के रूट ए-115 पर रोजाना दो अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया है।

मुंबई Published: July 08, 2022 11:13:34 pm

Mumbai BEST New Bus Routes Details: मुंबईकरों की सहूलियत के लिए बेस्ट (Brihanmumbai Electric Supply and Transport) सोमवार से दो नए रूटों पर बस सुविधा शुरू करेगा। इसके तहत पहला टी2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खारघर तक और दूसरा सीएसएमटी से बॉम्बे अस्पताल-चर्चगेट स्टेशन के लिए सर्कुलर बस रूट शुरू होगा।

BEST Bus

यह भी पढ़ें मुंबईकरों के लिए गुड न्यूज, भारी बारिश के बाद BMC ने लिया यह राहत भरा फैसला जबकि रिंग रूट पर सीएसएमटी से रिंग पैटर्न में महापालिका मार्ग, जिमखाना, मेट्रो सिनेमा, आयकर भवन, चर्चगेट स्टेशन, हुतात्मा चौक और वापस सीएसएमटी स्टेशन के बीच बेस्ट बस चलाई जाएगी। नए रूट पर बस का संचालन सुबह और शाम के व्यस्त समय में होगा, यह सुबह 8.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक और शाम 4.30 बजे से रात 8.30 बजे तक चलेगी। मुंबई में परिवहन सेवाओं का परिचालन करने वाली सार्वजनिक कंपनी बेस्ट के प्रवक्ता मनोज वरदे ने कहा, "दोनों मार्गों से कार्यालय जाने वालों, एयरपोर्ट जाने वालों और अन्य यात्रियों को फायदा होगा।" टी2 एयरपोर्ट से एसी मिनी बस पूरे सप्ताह चलेगी, और 90 मिनट के अंतराल पर होगी। इस बस के लिए वाशी का टिकट 150 रुपये, सीवुड का 175 रुपये, सीबीडी बेलापुर का 225 रुपये और खारघर का 250 रुपये होगा।जबकि रिंग रूट पर सीएसएमटी से रिंग पैटर्न में महापालिका मार्ग, जिमखाना, मेट्रो सिनेमा, आयकर भवन, चर्चगेट स्टेशन, हुतात्मा चौक और वापस सीएसएमटी स्टेशन के बीच बेस्ट बस चलाई जाएगी। नए रूट पर बस का संचालन सुबह और शाम के व्यस्त समय में होगा, यह सुबह 8.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक और शाम 4.30 बजे से रात 8.30 बजे तक चलेगी। वहीँ, यात्रियों की मांग को देखते हुए बृहनमुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) ने मंत्रालय/वाईबी चव्हाण केंद्र से सीएसएमटी के रूट ए-115 पर रोजाना दो अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया है। हाल ही में बेस्ट ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीदी के लिए बहुत बड़ा आर्डर दिया है. अपने खर्चों में कटौती करने और पर्यावरण के लिए अनुकूल बसों की संख्या बढ़ाने के लिए बेस्ट ने ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के साथ 12 महीनों में 2100 इलेक्ट्रिक बस सप्लाई करने की डील पक्की की है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें