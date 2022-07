Mumbai Crime: मुलुंड में प्रॉपर्टी विवाद ने उजाड़ा घर, मां की हत्या करने के बाद लोकल ट्रेन के आगे कूदा 22 साल का बेटा

Mumbai Crime: मुलुंड में प्रॉपर्टी विवाद ने उजाड़ा घर, मां की हत्या करने के बाद लोकल ट्रेन के आगे कूदा 22 साल का बेटा

Mulund youth jumped in front of Local Train in Mumbai: यह घटना शनिवार शाम करीब साढ़े पांच बजे की है। जयेश ने अपनी ही मां छाया पांचाल की हत्या की और फिर वह आत्महत्या करने के लिए स्टेशन गया और ट्रेन के आगे कूद गया। मुलुंड के वर्धमान नगर में बिल्डिंग में रहने वाला पांचाल परिवार बहुत शांत बताया जा रहा है।

मुंबई Published: July 10, 2022 02:19:31 pm

मुंबई के मुलुंड (Mulund) इलाके में एक युवक ने अपनी मां की हत्या करने के बाद खुद लोकल ट्रेन के आगे कूद गया। हालांकि ट्रेन की चपेट में आने के बाद भी उसकी जान बच गई। आत्महत्या करने गए 22 वर्षीय युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक, लड़के की हालत नाजुक है और अस्पताल में पिता उसकी देखरेख कर रहे है।

मुलुंड में लोकल ट्रेन के आगे कूदा युवक

यह भी पढ़ें Mumbai Crime: महज 2 घंटे में मुंबई पुलिस ने सुलझाया 21 वर्षीय युवक की हत्या की गुत्थी, दो भाई गिरफ्तार मृतक महिला की पहचान छाया महेश पांचाल के तौर पर हुई है। मुंबई पुलिस को अब तक की जांच में पता चला है कि लड़के ने अपनी मां की हत्या कर लोकल ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। यह परिवार कई सालों से मुलुंड में रह रहा है। पुलिस ने युवक की पहचान मुलुंड के वर्धमान नगर में रहने वाले जयेश पांचाल के तौर पर की है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस विवाद के चलते युवक ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने आशंका जताई है कि यह सब प्रॉपर्टी विवाद में हुआ है, लेकिन अभी तक वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है।मृतक महिला की पहचान छाया महेश पांचाल के तौर पर हुई है। मुंबई पुलिस को अब तक की जांच में पता चला है कि लड़के ने अपनी मां की हत्या कर लोकल ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। यह परिवार कई सालों से मुलुंड में रह रहा है। यह घटना शनिवार शाम करीब साढ़े पांच बजे की है। जयेश ने अपनी ही मां छाया पांचाल की हत्या की और फिर वह आत्महत्या करने के लिए स्टेशन गया और ट्रेन के आगे कूद गया। मुलुंड के वर्धमान नगर में बिल्डिंग में रहने वाला पांचाल परिवार बहुत शांत बताया जा रहा है। हालांकि इस घटना के पीछे की सही वजह अभी सामने नहीं आई है। लेकिन पुलिस के मुताबिक मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा माना जा रहा है। हालांकि पुलिस को मौके से गुजराती में लिखा हुआ एक पत्र मिला है। इसके मुताबिक, लड़के ने अपनी मां छाया पांचाल (46) की हत्या की। मुलुंड पुलिस ने इस संबंध में हत्या का मामला दर्ज किया है। आगे की जांच की जा रही है। कल शाम में मुलुंड पुलिस को फोन आया कि एक फ्लैट से खून बाहर आ रहा है। जिसके बाद मुलुंड पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब घर का दरवाजा खोला तो छाया पांचाल को खून से लथपथ मृत पाया। उनके गले पर गहरे जख्म के निशान थे। पुलिस को मौके से गुजराती में लिखा एक पत्र भी मिला, जो बेटे जय के नाम से था। इसमें उसने कथित तौर पर अपनी मां की हत्या की बात कबूल की थी। पढ़ना जारी रखे

