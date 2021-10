Mumbai Cruise Drug Case: नवाब मलिक के आरोपों पर एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े का सख्त जवाब, यह मंजूर नहीं

मुंबई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने गुरुवार को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए जबरन वसूली के आरोपों की निंदा की और कहा कि यह एक घृणित शब्द है। उन्होंने कड़े शब्दों में मलिक को जवाब दिया और आरोपों पर कहा कि वह वास्तव में सरकार की अनुमति लेकर अपने परिवार के साथ मालदीव गए थे। वानखेड़े ने कहा, "मैं सरकार की अनुमति लेकर अपने बच्चों और परिवार के साथ गया था। अगर वह इसे जबरन वसूली कहते हैं, तो यह स्वीकार्य नहीं है।"

बिना कुछ बोले नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर 'जबरन वसूली' का आरोप लगाते हुए सबूत के तौर पर मालदीव में समीर वानखेड़े की बहन की तस्वीरें पेश कीं। नवाब मलिक ने कहा कि जब महामारी के दौरान सभी बॉलीवुड हस्तियां मालदीव में थीं, समीर वानखेड़े भी मालदीव में थे। राकांपा नेता नवाब मलिक ने कहा कि वानखेड़े को स्पष्ट करना चाहिए कि वह मालदीव और दुबई में क्यों थे। मंत्री ने यह भी धमकी दी कि वह वानखेड़े को सलाखों के पीछे डाल देंगे।

My morale will not go down, it will only become even stronger. I will work even better: NCB Zonal Director Sameer Wankhede when asked if he will feel demoralised in wake of allegations against him by Maharashtra Minister Nawab Malik pic.twitter.com/p2cKUGP7sa — ANI (@ANI) October 21, 2021

मलिक ने कहा था, "उनके पास एक कठपुतली-वानखेड़े है। वह लोगों के खिलाफ फर्जी मामले उठाते हैं। मैं वानखेड़े को चुनौती देता हूं कि एक साल के भीतर उनकी नौकरी चली जाएगी। आप हमें जेल में लाए, इस देश के लोग आपको सलाखों के पीछे देखे बिना चुप नहीं रहेंगे। हमारे पास फर्जी मामलों के सबूत हैं।"

पेश है समीर वानखेड़े का पूरा बयान

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक समीर वानखेड़े ने कहा, "मैं कभी दुबई नहीं गया, चाहे वह किसी भी समय के लिए ऐसा कह रहे हों। यह जांचने के लिए तंत्र हैं कि कोई व्यक्ति कहां है। इसलिए यह पूरी तरह से गलत है। ये मुंबई की तस्वीरें हैं। मैं मुंबई में था। पता करें कि मैं कहां था। हवाई अड्डे से डेटा प्राप्त करें। मेरे पासपोर्ट और वीजा के माध्यम से सब कुछ सत्यापित करें।"

Those are photos from Mumbai. I was in Mumbai. Sacchai ko koi cheez ki aanch nahi. Find out where I was, get data from the airport. Get everything verified through my passport and visa: NCB Zonal Director Sameer Wankhede on Maharashtra Minister Nawab Malik's tweet pic.twitter.com/M2zuF4gGrh — ANI (@ANI) October 21, 2021

वानखेड़े ने आगे कहा, "मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। मैं सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी हूं। वह एक मंत्री हैं। अगर हम देश की सेवा करने, ईमानदारी से काम करने और ड्रग्स के खतरे को खत्म करने के लिए मुझे जेल में डालना चाहते हैं, तो मैं इसका स्वागत करता हूं।"

समीर वानखेड़े ने कहा, "जबरन वसूली' शब्द एक घृणित शब्द है। मैं उचित प्राधिकारी की अनुमति लेने के बाद मालदीव गया था। मैं सरकार की अनुमति लेने के बाद अपने बच्चों और परिवार के साथ गया था। अगर वह इसे जबरन वसूली बुलाते हैं, तो यह स्वीकार्य नहीं है।"

My best wishes are with him. I am just a government employee. He is a minister. If we want to put me in jail for serving the country, for working honestly and eliminating drugs menace then I welcome it: NCB Zonal Director Sameer Wankhede https://t.co/soQM2ngmMW pic.twitter.com/rWsHLkPnIE — ANI (@ANI) October 21, 2021

नवाब मलिक द्वारा किए जा रहे हमले के बारे में बात करते हुए वानखेड़े ने कहा कि इन हमलों से उनका मनोबल कम नहीं होगा और केवल मजबूत होगा। उन्होंने कहा, "पिछले 15 दिनों में हम पर व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं। मेरी मृत मां, बहन और सेवानिवृत्त पिता पर हमले हो रहे हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं।"