मुंबई के घाटकोपर में जूनो पिज्जा रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, 1 की मौत, कई की हालत गंभीर

Published: Dec 17, 2022 04:27:30 pm

Mumbai Ghatkopar Junos Pizza Fire: मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित पिज्जा रेस्टोरेंट में शनिवार दोपहर आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। आग लगने के बाद पारेख अस्पताल को खाली कराया गया है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है।

Fire in Pizza Restaurant in Ghatkopar in Mumbai: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में शनिवार को आग का रौद्र रूप देखने को मिला. जहां के घाटकोपर इलाके में पारेख अस्पताल (Parekh Hospital) के पास दोपहर में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की दर्जनभर गाड़ियों को भेजा गया. इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि हुई है.