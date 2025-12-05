लंदन-न्यूयॉर्क से भी महंगा लखनऊ और हैदराबाद का टिकट… इंडिगो संकट से आसमान छू रहा हवाई किराया

इंडिगो (IndiGo Flight Crisis) एयरलाइन द्वारा बड़ी संख्या में घरेलू उड़ानों को अचानक रद्द किए जाने के कारण देशभर में हवाई यात्रा के किराये (Air Ticket Prices) में भारी उछाल आया है। अन्य सभी प्रमुख एयरलाइन के टिकटों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है। इस बीच, सरकार ने इस व्यवधान की एक उच्चस्तरीय जांच कराने का आदेश दिया है। इंडिगो संकट को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) आदेशों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है।