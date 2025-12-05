लंदन-न्यूयॉर्क से भी महंगा लखनऊ और हैदराबाद का टिकट… इंडिगो संकट से आसमान छू रहा हवाई किराया

इंडिगो की उड़ानें रद्द, एयरपोर्ट पर लगी भीड़ (Photo: IANS)
इंडिगो (IndiGo Flight Crisis) एयरलाइन द्वारा बड़ी संख्या में घरेलू उड़ानों को अचानक रद्द किए जाने के कारण देशभर में हवाई यात्रा के किराये (Air Ticket Prices) में भारी उछाल आया है। अन्य सभी प्रमुख एयरलाइन के टिकटों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है। इस बीच, सरकार ने इस व्यवधान की एक उच्चस्तरीय जांच कराने का आदेश दिया है। इंडिगो संकट को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) आदेशों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है।
इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का सीधा असर अन्य एयरलाइन के किराए पर पड़ा है। कई प्रमुख रूटों पर टिकट की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। खासकर दिल्ली से बेंगलुरु के लिए एयर इंडिया की एक-स्टॉप वाली टिकट का दाम 1.02 लाख रुपये तक पहुंच गया।
वहीं, दिल्ली-मुंबई एयर इंडिया का किराया 60,000 और चेन्नई-दिल्ली रूट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का किराया 41,000 तक पहुंच गया है। स्पाइसजेट (SpiceJet) की टिकटें 69,000 रुपये में बिक रही हैं।
मुंबई से लंदन (London City Airport) और न्यूयॉर्क (JFK) का हवाई किराया शनिवार के दिन 40 हजार रुपये से कम है, जबकि नागपुर, वाराणसी और लखनऊ जैसे शहरों के फ्लाइट के टिकट के दाम 40 हजार रुपये से अधिक है।
हैदराबाद-दिल्ली रूट पर एयर इंडिया की टिकट की कीमत 87,000 रुपए और हैदराबाद-मुंबई के लिए 41,000 हजार से अधिक हो गई है।
इंडिगो ने लगातार तीसरे दिन बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द की हैं। गुरुवार को 550 से अधिक उड़ानें रद्द करने के बाद शुक्रवार को भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। अकेले दिल्ली में 220 से अधिक उड़ानें रद्द हुई हैं। बेंगलुरु में 100 से अधिक और हैदराबाद में लगभग 90 उड़ानें रद्द की गईं। मुंबई एयरपोर्ट पर 104 उड़ानें (51 आगमन और 53 प्रस्थान) और पुणे एयरपोर्ट पर कम से कम 32 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, जिससे हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं।
उड़ानों के रद्द होने और शेड्यूल में लगातार बदलाव के कारण देश के प्रमुख एयरपोर्टों पर लंबी कतारें, भ्रम और यात्रियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। कई यात्रियों को अपनी यात्रा पूरी करने के लिए अंतिम समय में अत्यधिक महंगे टिकट खरीदने पड़ रहे हैं।
इंडिगो ने यात्रियों को उनकी यात्रा रद्द होने पर पूरा किराया रिफंड करने की घोषणा की है। एयरलाइन ने यात्रियों को घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस (Flight Status) जांचने की भी सलाह दी है।
एक दिन पहले इंडिगो ने बयान जारी करते हुए कहा था कि खराब मौसम, सिस्टम में गड़बड़ी और स्टॉफ से जुड़े नए नियमों के चलते फ्लाइट पर असर पड़ा है। हम असुविधा के लिए माफी मांगते हैं, अगले 48 घंटे में ऑपरेशन पूरी तरह ठीक हो जाएगा।
गौरतलब हो कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के पास चार सौ से ज्यादा विमान हैं और वह हर रोज करीब 2,300 उड़ानें संचालित करती है। ये एयरलाइन भारत के 90 से अधिक शहरों के अलावा 45 से ज्यादा विदेशी गंतव्यों से जुड़ी हुई हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में इंडिगो में 11.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सफर किया था। स्टाफ की कमी के कारण इंडिगो की अकेले नवंबर में 1,232 फ्लाइट्स कैंसल हुई थी।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग