Navi Mumbai Onion Market Rate : प्याज की आवक कम होने से कीमत में फिर आई उछाल

प्याज ( onion )की कीमतों ( Rate ) पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ( Govt. Of India ) ने निर्यात (Export ) पर रोक लगा दी, इसके बावजूद प्याज की कीमतों में कोई कमी नही आई है। प्याज की आवक कम होने से इस सप्ताह थोक एवं फुटकर मार्केट ( Whole Shell and Retail Mkt ) में प्याज के दाम में प्रति किलो के पीछे करीब 10 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों ( Vegitables ) की कीमतों में भी वृद्धि होने से सामान्य लोगों की रसोईं का बजट भी बिगड़ गया है।