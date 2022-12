‘मेरे बच्चे की तरह जनता के सवाल भी हैं जरूरी’, दुधमुंहे को गोद में लेकर महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचीं महिला विधायक कौन?

मुंबईPublished: Dec 19, 2022 04:30:52 pm Submitted by: Dinesh Dubey

MLA Saroj Ahire With Her Newborn in Maharashtra Legislative Assembly: महाराष्ट्र विधानसभा में अपने नवजात के साथ आई MLA सरोज अहिरे ने कहा, परिवार बच्चे की देखभाल करेगा और मैं सदन में निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों को उठाऊंगी। यह सत्र कब तक चलेगा, यह अभी पता नहीं है।

महाराष्ट्र विधानसभा में अपने नवजात के साथ MLA सरोज अहिरे

NCP MLA Saroj Babulal Ahire: महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन नासिक की विधायक सरोज अहिरे-वाघ अपने ढाई महीने के बच्चे को लेकर नागपुर में विधान भवन पहुंची। अहिरे ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "मैं एक मां भी हूं और एक विधायक भी। इसलिए दोनों कर्तव्य महत्वपूर्ण हैं। बच्चा मेरे बिना नहीं रह सकता है और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मुझे अपने बच्चे साथ में लेकर आना पड़ा।"