न मेरा है न तेरा है, ये हिन्दुस्तान सबका है, पासबान-ए-अदब की पेशकश

पासबान-ए-अदब ( Pasban-e-Adab ) की ओर से अनुभूति ( Anubhuti ) का आयोजन, न मेरा है न तेरा है, ये हिन्दुस्तान सबका है, किसके आगे ( In Front Of ) दिल ( Dil ) को खोलें, कौन सुनेगा ( Who Will Listen ) किस को बोलें, किसे सुनाएं कड़वा किस्सा ( Bitter Anecdote ), बांटे कौन दर्द में हिस्सा ( Part in pain ) ?