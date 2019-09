नीटी: छात्र विश्व भर में लहराएंगे भारत का परचम, आखिर कैसे?

नीटी छात्र ( NITIE sstudents ) विश्व भर ( Whole World ) में लहराएंगे भारत का परचम, ओएसडीएमए ( OSDMA ) के सेक्रेटरी ( Secretary ) व एमडी (MD ) ने विद्यार्थियों का बढ़ाया हौसला, नीटी में दीक्षांत समारोह ( Convocation in Nitie ) का आयोजन, 419 छात्रों का सम्मान, बिष्णुपडा सेठी ने कहा कि आज हमारे वैज्ञानिक व इंजीनियर ( Scientist and Engineer ) सभी अलग-अलग क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रहे हैं