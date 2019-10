मतदान में खलल डाल सकती है बारिश

Mumbai Meteorologists: rain in various areas of Maharashtra on October 20 and 21. मुंबई मौसम विशेषज्ञों ने 20 और 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र के विविध इलाकों में बारिश की संभावना व्यक्ति की है। बारिश की भविष्यवाणी ने नेताओं के होश उड़ाए।