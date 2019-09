सलमान खान ने ​फिर की पत्रकार से अभद्रता, खान को दबंगई क्यों पड़ी भारी ?

Salman Khan angry on Journalist in Mumbai again: टीवी पत्रकार अशोक पांडेय से मारपीट और जबरन मोबाइल छीनने के मामले में बॉलीवुड ( Bollywood ) के दबंग अभिनेता सलमान खान ( Salman Khan ) और उनके बॉडीगाड्स ( bodyguards ) के खिलाफ अंधेरी ( Andheri ) के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ( Metropolitan magistrate ) ने जांच के आदेश दिए हैं