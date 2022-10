Shiv Sena: ‘सज्जनों की रक्षा के लिए ढाल, दुष्टों के विनाश के लिए तलवार’, नए अवतार में शिंदे गुट

Shiv Sena Eknath Shinde Camp New Name and Symbol: निर्वाचन आयोग ने शनिवार को शिवसेना के दोनों खेमों को तीन नवंबर को अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित कर दिया।

मुंबई Published: October 12, 2022 12:45:21 pm

Balasahebanchi ShivSena: शिवसेना (Shiv Sena) में चल रही राजनीतिक लड़ाई के बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने आगामी उप-चुनाव के मद्देनजर शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट व एकनाथ शिंदे गुट को अलग-अलग नाम व चुनाव चिह्न आवंटित किये है। 3 नवंबर को होने वाला अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव आगामी मुंबई नगर निगम (BMC) के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। शिवसेना में फूट के चलते पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण सीज होने के बाद यह पहला चुनाव है।

शिंदे गुट ने नए नाम और चुनाव चिह्न के साथ जारी किया पोस्टर

