Thane News: कलयुगी दादा-दादी अपनी 7 वर्षीय पोती से जबरन मांगवा रहे थे भीख, डोंबिवली में केस दर्ज

डोंबिवली रेलवे पुलिस (Dombivli Police) ने रविवार को यह जानकारी दी. रेलवे पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर मुकेश धागे ने बताया कि दंपति की पहचान निल्या काले और उनकी 72 वर्षीय पत्नी नाशिका काले के रूप में हुई है. आरोपी डोंबिवली से करीब 230 किलोमीटर दूर अहमदनगर (Ahmednagar) जिले के बिटकेवाड़ी (Bitkewadi) के रहने वाले है।अधिकारी ने कहा "आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र भीख मांगने की रोकथाम अधिनियम (Maharashtra Prevention of Begging Act) और किशोर न्याय (Care and Protection of Children) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।“