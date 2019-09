'द कपिल शर्मा शो' में फिर हंसाएगी गुत्थी, ऐसे बनी बात...

मुंबई. जनाब यही है फिल्मी तमाशा! यहां पैसे और शोहरत के लिए लोगों का आना जना लगा रहता है। चर्चा का बाजार गर्म है कि सुनील ग्रोवर यानि गुत्थी की वापसी फिर 'द कपिल शर्मा शो' में हो रही है। सुनील ग्रोवर ने खुद ट्वीट कर ऐसे संकेत दिए हैं। मगर यह साफ नहीं है कि गुत्थी कब तक शो में शामिल होगी। लोगों का कहना है कि गुत्थी को वापस लाने में सलमान खान का विशेष योगदान है। खास बात है कि 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) दिसंबर में अपना एक साल पूरा कर रहा है। सलमान खान का बतौर निर्माता जुडऩा कपिल के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। टीआरपी में भी यह शो टॅाप 10 में शुमार है।

बॅालीवुड में छाया रहा था कपिल- सुनील का विवाद

Everything is going to come. Nothing is going to stay forever . So Just have gratitude. That is the key. And yes, laugh a lot. 🙏 baaki ... mere husband mujhko...