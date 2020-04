Maha Bollywood: बॉलीवुड इंडस्ट्री में पसरा सन्नाटा, 24 घंटे में ये दो बड़े सितारे हो गए गुमनाम...

मुंबई. बॉलीवुड इंडस्ट्री में मानो आजकल किसी की नजर लग गई हो, हमेशा चकाचौंध रहने वाली बॉलीवुड में आजकल सन्नाटा पसरा हुआ है। पिछले 24 घंटे में इंडस्ट्री इरफान खान समेत ऋषि कपूर जैसे दो बड़े सितारे गुमनात हो गए। बॉलीवुड में मातम पसरा हुआ है। बुधवार को जहां 54 वर्षीय इरफान खान अल्लाह को प्यारे हो गए, वहीं गुरुवार को बॉलीवुड से 67 साल के ऋषि कपूर भी दुनिया से रुखसत हो गए। उन्होंने आज सुबह मुंबई के एनएच रिलायंस हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली।

चल रहा था कैंसर से जुड़ा इलाज...

अपने जमाने के स्टार रहे कपूर की पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी और वे कैंसर से पीड़ित थे। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और कैंसर से जुड़ा उनका इलाज अभी भी चल रहा है। भाई रणधीर कपूर की माने तो कैंसर की बीमारी की जटिलताओं के चलते उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है और वो पिछले एक हफ्ते से अस्पताल में ही भर्ती थे।

