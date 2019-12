Watch Video: इंटरनेट पर धूम मचा रहा यह गाना, मिले 100 मिलियन व्यूज

मुंबई . इंटरनेट पर इन दिनों एक गाना बड़ी धूम मचा रहा है। लोग इस गाने को बार-बार देख और सुन रहे हैं। हाल ही में रिलीज हुए दिव्या खोसला कुमार ( Divya Kumar Khosla ) के सॉन्ग ‘याद पिया की आने लगी’ ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। नेहा की आवाज और दिव्या की अदाओं का जादू लोगों के सिर चढक़र बोल रहा है। 16 नवंबर को रिलीज हुए टी सीरीज़ के इस गाने को अब तक 100 मिलियन्स से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। दिव्या का ये गाना 90 के दशक के बहुत सॉ़न्ग ‘याद पिया की आने लगी’ का रीमिक्स वर्जन है। 90 के दशक में इस गाने को फाल्गुनी पाठक ने गाया था। उस दौर भी ये गाना काफी फेमस हुआ था। फाल्गुनी के इसी गाने को अब नेहा की आवाज में नए अंदाज़ में पिरोया गया है, जिसे लोगों ने काफी प्यार दिया है।

दिव्या ने फैन्स को कहा शुक्रिया

Overwhelmed by such an amazing response! #YaadPiyaKiAaneLagi has already crossed 100 million+ views on YouTube 🙏🏻@tanishkbagchi @yourjaani @SapruAndRao @IAmNehaKakkar @TSeries pic.twitter.com/cf7qbFQOKU