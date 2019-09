Video News: आखिर बॉलीवुड खिलाड़ी अक्षय कुमार ने क्यों कहा, यह नहीं किया तो मर जाना ज्यादा अच्छा विकल्प है, देखें यहां

रोहित तिवारी

मुंबई. दिन में 24 घंटों में से 1 घंटे में आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे योगा, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, योग, जिम्नास्टिक आदि। आज किसी भी तरह की कोई न को एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, वरना आगे चलकर आप धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगे। वहीं ऐसा करने के बाद कुछ दिनों में आपको अच्छा लगेगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है, फोकस करना और हेल्थ को लेकर रूटीन बनाए रखना, ताकि आप स्वस्थ रहें। इसके लिए बस आपको सिर्फ चलना ही तो है।

जरूरत के हिसाब से करें व्यायाम, तभी आप पा सकेंगे दर्द में आराम

अधिक व्यायाम से भी सेहत को नुकसान

चलना बहुत जरूरी है...

घूमने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ, पत्नी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ। किसी के भी साथ घूमने कहीं भी जा सकते हैं। शरीर के लिए चलना अति आवश्यक है। हिंदुस्तान भर में मेरा 132 करोड़ लोगों से आग्रह है कि आपको 10 हजार स्टेप्स जरूर चलना चाहिए, ताकि आप अपने शरीर को भविष्य में किसी भी होने वाले नुकसान से बचा सकें।

रोज सिर्फ 10 मिनट करें व्यायाम, फिटनेस में बदल जाएगा फैट

