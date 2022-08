Vinayak Mete Passes Away: विनायक मेटे का सड़क हादसे में निधन, सीएम एकनाथ शिंदे और शरद पवार सहित अन्य नेताओं ने जताया शोक

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर विनायक मेटे की कार का एक्सीडेंट हुआ है। वे मराठा आंदोलन का बड़ा चेहरा थे। उनके निधन पर सीएम एकनाथ शिंदे ने शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि शिव संग्राम पार्टी के संस्थापक, अध्यक्ष, पूर्व विधायक विनायक मेटे का एक दुर्घटना में निधन हो गया है। उनकी मृत्यु के साथ, महाराष्ट्र में शिव स्मारक, मराठा आरक्षण और अन्य मुद्दों के लिए एक तेज आवाज खो गई है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। भावभीनी श्रद्धांजलि!

Shocked and saddened to know about the demise of Vinayak Mete, President, Shiv Sangram Sanghatana in a road accident. His dedicated work for the upliftment of backward classes was noteworthy. Deepest condolences🙏🙏 pic.twitter.com/YwknHxLbRv — Governor of Maharashtra (@maha_governor) August 14, 2022

Saddened to hear about the demise of the President of Shivsangram Sanghatana, Former MLC Vinayak Mete. Heartfelt condolences. My thoughts and prayers with the Mete family. — Supriya Sule (@supriya_sule) August 14, 2022

Extremely shocked and saddened to hear about the passing away of Vinayak Mete ji. My sincere condolences to his family members and well wishers 🙏🏻 pic.twitter.com/5H7cMf22Gz— Zeeshan Siddique (@zeeshan_iyc) August 14, 2022

Sad day for Mumbai. Shivsangram leader Vinayak Mete passed away in an accident and we lost Rakesh Jhunjhunwala

Pray they rest in peace!— Preeti Sharma Menon (@PreetiSMenon) August 14, 2022

विनोद तावड़े ने कहा कि यह बेहद चौंकाने वाली खबर है। राज्य में भाजपा की सरकार आने के साथ ही मराठा समुदाय की मांगों को कैसे पूरा किया जाए, इसको लेकर दिल्ली में एक बैठक भी हुई। विनायक मेटे मेरे बहुत करीबी दोस्त थे। हमने साथ काम किया है और हमेशा समाज के लिए उनके अनोखे जुनून को देखा है।