Mumbai Rains: मुंबई में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, लोकल ट्रेन और बेस्ट बस सेवा लड़खड़ाई

CR monsoon update at 11.00 hrs on 13.7.2022.



सर्वच सेक्शनमध्ये सतत पाऊस पडत आहे.सर्व मार्गावर ट्रेन्स सुरु मात्र, काही गाड्या विलंबाने.



Continuous rain in all sections. Trains on all corridors are running. Few trains are running late.#MumbaiRains