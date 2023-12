न्यू ईयर की रात मुंबई में चलेंगी स्पेशल लोकल ट्रेनें, जश्न मनाने वालों को नहीं होगी परेशानी

मुंबईPublished: Dec 26, 2023 09:24:41 pm Submitted by: Dinesh Dubey

Mumbai New Year Special Local: नए साल के मौके पर पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे ने रात में स्पेशल लोकल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है।

नए साल के मौके पर मुंबई में चलेंगी स्पेशल लोकल ट्रेनें

New Year Celebration in Mumbai: मुंबईवासी इस साल देर रात तक न्यू ईयर (New Year 2024) का जश्न मना सकते हैं। नए साल के मौके पर पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे ने रात में स्पेशल लोकल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। रेलवे ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए 31 दिसंबर 2023 और 1 जनवरी 2024 की मध्यरात्रि के दौरान विशेष लोकल ट्रेनें चलाई जाएंगी।