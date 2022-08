Maharashtra: नवजात बच्चे की मौत के मामले में हुई कार्रवाई, PHC के 3 चिकित्साकर्मी बर्खास्त, 4 निलंबित

Yavatmal PHC News: यह घटना 19 अगस्त को यवतमाल जिले के उमरखेड़ तालुका (Umarkhed) के विदुल पीएचसी (Vidul PHC) में हुई थी। आरोप लगाया गया था कि चिकित्सा कर्मियों के मौजूद न होने के कारण पीएचसी के बाहर ही उसके बच्चे का जन्म हुआ जन्म के तुरंत बाद नवजात की मौत हो गयी।

मुंबई Published: August 22, 2022 06:58:56 pm

Woman Gives Birth Outside Vidul PHC In Yavatmal: महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में महिला द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के बरामदे में नवजात को जन्म देने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है. इस मामले में सोमवार को दो चिकित्सा अधिकारियों (Medical Officer) और एक सहायक नर्स दाई (Auxiliary Nurse Midwife) को बर्खास्त कर दिया गया, जबकि एक फार्मेसी अधिकारी, दो स्वास्थ्य सहायक और एक महिला स्वास्थ्य आगंतुक (Woman Health Visitor) को निलंबित कर दिया गया।

महाराष्ट्र के यवतमाल में पीएचसी के बाहर महिला ने दिया बच्चे को जन्म

यह भी पढ़ें Mumbai: कमाठीपुरा में गणपति जुलूस पर युवक ने फेंका अंडा, भड़क उठे लोग, आरोपी गिरफ्तार हालांकि, एक स्वास्थ्य अधिकारी ने दावा किया कि महिला को देर से पीएचसी लाया गया था। महिला के पिता के मुताबिक, वह प्रसव पीड़ा शुरू होने पर अपनी बेटी को ऑटो रिक्शा से पीएचसी लेकर पहुंचे, क्योंकि तब एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो सकी थी। यह घटना 19 अगस्त को जिले के उमरखेड़ तालुका (Umarkhed) के विदुल पीएचसी (Vidul PHC) में हुई थी और बच्चे ने जन्म के बाद दम तोड़ दिया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि चिकित्सा कर्मियों के मौजूद न होने के कारण पीएचसी के बाहर ही उसके बच्चे का जन्म हुआ जन्म के तुरंत बाद नवजात की मौत हो गयी।हालांकि, एक स्वास्थ्य अधिकारी ने दावा किया कि महिला को देर से पीएचसी लाया गया था। महिला के पिता के मुताबिक, वह प्रसव पीड़ा शुरू होने पर अपनी बेटी को ऑटो रिक्शा से पीएचसी लेकर पहुंचे, क्योंकि तब एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो सकी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे पीएचसी पहुंचे तो वहां न कोई डॉक्टर था और न ही कोई अन्य चिकित्सा कर्मी था। जिस वजह से उनकी बेटी ने पीएचसी के बाहर बरामदे में ही बच्चे को जन्म दे दिया और कुछ वक्त बाद ही नवजात की मौत हो गयी। पिता के आरोपों पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने दावा किया कि पीएचसी में एक चिकित्सा अधिकारी और नर्स मौजूद थीं। महिला को देरी से वहां लाया गया था। पढ़ना जारी रखे

