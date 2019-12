कश्मीरी पंडिताइन बनीं जरीना वहाब, ज्वलंत मामले पर आखिर क्यों पड़ी जरूरत ?

मुंबई. बॉलीवुड की जानी मानी अदाकार जरीना वहाब ने अपने अब तक के करियर में एक से बढ़कर एक दमदार भूमिका निभाई है। लेकिन अब वह जिस किरदार में दर्शकों से रूबरू होने वाली है, वह बिलकुल नया है। दरअसल इन दिनों बॉलीवुड में मुद्दों पर आधारित फिल्में बन रही हैं, जिन्हें दर्शक पसंद भी कर रहे हैं। दर्शकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए निर्माता भी ऐसी फिल्में बनाने में दिलचस्पी ले रहे हैं। ऐसे ही एक अहम मुद्दे पर आधारित फिल्म 'मुद्दा 370 जेएंड के' है, जो इसी महीने रिलीज के लिए तैयार है। फ़िल्म में राखी सावंत का एक खूबसूरत गाना भी है

राकेश सावंत ने किया निर्देशन...

हितेन तेजवानी, मोहन जोशी, जरीना वहाब और अंजली पांडे की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म के निर्माता डॉ. अतुल कृष्णा और सह-निर्माता भंवर सिंह पुंडीर हैं। 13 दिसंबर को रिलीज हो रही इस फिल्म में जरीन वहाब पहली बार कश्मीरी पंडिताइन के किरदार में दीखेंगी। अपने इस किरदार को लेकर उत्साहित ज़रीना कहती है कि अब दर्शकों का प्यार चाहिए। फिल्म के डायरेक्टर राकेश सावंत हैं। बात करें फ़िल्म के कहानी की तो यह कश्मीर के ज्वलंत मुद्दों और कश्मीर से हुए पलायन के दर्द की दास्तां बयां करती है। जिसमें एक कश्मीरी पंडित लड़के और एक कश्मीरी मुस्लिम लड़की की प्रेम कहानी का अनुच्छेद 370 की वजह से क्या हुआ? कहानी को बखूबी दर्शाया गया है। फ़िल्म में राखी सावंत का एक खूबसूरत गाना भी है।

