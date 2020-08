30 साल बाद आपको मिलेंगे 4 करोड़ रुपये, बस यहां करना होगा निवेश, जानें पूरी जानकारी

-Mutual Funds Investment: हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वह करोड़पति ( How to Become Crorepati ) बन जाएं।

-मार्केट में ऐसे कई ऑप्शन है, लेकिन म्यूचुअल फंड ( Invest in Mutual Fund ) वो गोल्डन चाबी है, जो आपको करोड़पति बनने में मदद करेगी।

-आप हर महीने कुछ रुपये निवेश कर करोड़पति बन सकते हैं।

हालांकि, इसके लिए आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना होगा।