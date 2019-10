ICICI बैंक ने ग्राहकों को दी बड़ी खुशखबरी, FD के साथ मिलेगा 1 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस

नई दिल्ली। निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक ने त्योहारी सीजन में ‘एफडी हेल्थ’ लॉन्च करने की घोषणा की है। इस एफडी की खास बात यह है कि इसमें आपको दोगुना फायदा होगा। इस फिक्स्ड डिपॉजिट में बैंक की ओर से आपको इलनेस कवर भी उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही ग्राहकों को पहले साल में मुफ्त बीमा कवर भी दिया जाता है। आप इस कवर को रिन्यू भी करा सकते हैं।



मिलेगा एक लाख रुपए का कवर

आपको बता दें कि अगर आप इस एफडी को 2 से 3 साल तक के लिए रखते हैं तो आपको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की ओर से एक लाख रुपए तक का कवर दिया जाएगा। इस FD हेल्‍थ में कैंसर, फेफड़े, किडनी, लिवर, ब्रेन ट्यूमर, अल्‍जाइमर, पार्किन्‍सन समेत 33 क्रिटिकल इल्‍नेस शामिल हैं, जिनके इलाज पर 1 लाख रुपए तक का कवरेज मिलेगा। 18-50 साल तक के ग्राहकों को 33 गंभीर बीमारियों के लिए एक साल की अवधि के लिए बीमा कवर दिया जाएगा।

Presenting our latest addition to the #ICICIBankFDXtra family, ‘FD health’. The fixed deposit provides customers with benefits of returns & security of fixed deposit and the protection of a health cover for critical illnesses. #ICICIBankFDHealth https://t.co/ojSGnUmMEx