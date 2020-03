IRDAI ने बढ़ाई Life Insurance का प्रीमियम भरने की ड्यू डेट, 30 दिन का मिला एक्सट्रा समय

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप और देश में लॉकडाउन के कारण भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी इरडा ने देश के करोड़ों पॉलिसीधारकों को बड़ी राहत दी है। इरडा के आदेशानुसार अगर किसी पॉलिसीधारक ने ड्यूज क्लियर नहीं किया है तो उसे एक महीने तक का ग्रेस पीरियड दे दिया है। वहीं इरडा ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को आदेश दिया है कि सभी कंपनियां अपने इंश्योरेंस रिन्युअल की डेट को बढ़ाए। आपको बता दें कि एलआईसी की ओर से प्रीमीयम जमा कराने की तारीख 15 अप्रैल तक बढ़ा दी है।

In light of the lockdown in many States due to #Coronavirus and to ensure the continuous functioning of insurance services, the IRDAI has permitted certain relaxations to ease the burden on policyholders. pic.twitter.com/0Vbm37Vrso

हेल्थ इंश्योरेंस रिन्युअल की भी डेट बढ़ाएं

इरडा की ओर से सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस ही नहीं बल्कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर भी आदेश दिया है। इरडा के आदेश के अनुसार मेडिक्‍लेम और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यूवल की डेट को बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद इंश्योरेंस कंपनियां 30 दिन तक की लेट फीस माफ कर सकती हैं। खास बात ये है कि इससे आम जनता की पॉलिसी भी ब्रेक भी नहीं होगी। इरडा ने बीमा कंपनियों से कहा है कि इन दिशा निर्देशों के बारे में अपने कस्टमर्स को भी डिटेल में जानकारी दें।

These include enhancing the grace period for payment of life insurance renewal premiums by additional 30 days if desired by policyholders. For health insurance policies, the insurers can now condone delay in renewal up to 30 days without deeming this as a break in policy.