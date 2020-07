घर बैठे आराम से खोलें SBI Fixed Deposit Account, ये हैं 10 आसान स्टेप्स

नई दिल्ली। देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ( State Bank of India ) अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स ( Saving Account Holders ) के लिए काफी सुविधाएं मुहैया करता है। मौजूदा समय में तो कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus Pandemic ) के दौर से गुजर रहे हैं। बैंक भी अपने कस्टमर्स को घर में रहने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में भारतीय स्टेट बैंक अपने कस्टमर्स ( SBI Customers ) को घर बैठे ऑनलाइन तरीके से फिक्स्ड डिपोजिट अकाउंट ( Fixed Deposit Account ) खोलने का मौका दे रहे हैं। जिसे खोलना काफी आसान है। ऑनलाइन एफडी अकाउंट ( Online FD Account ) में नेट बैंकिंग के माध्यम से रुपया ट्रांसफर किया जा सकता है।

वहीं आप इस अकाउंट को ऑनलाइन तरीके से अपने अकाउंट को रिन्यू और क्लोज दोनों कर सकते हैं। मौजूदा समय में एसबीआई ( SBI ) सामान्य कस्टमर्स को 7 दिन से 10 साल तक की मैच्योरिटी पीरियड की एफडी पर 2.9 फीसदी से लेकर से लेकर 5.4 फीसदी तक की ब्याज दर देता हैै। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए यही ब्याज दर 3.4 फीसदी से लेकर 6.2 फीसदी है। आइए आपको भी बताते हैं कि आप 10 आसान स्टेप्स से एफडी अकाउंट खोल सकते हैं।

इस तरह से खोल सकते हैं ऑनलाइन एफडी अकाउंट

1. एसबीआई की नेट बैंकिंग पोर्टल पर अपना अकाउंट लॉगइन करें।

2. उसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट ऑप्शन पर जाएं और e-TDR/e-STDR (FD) पर क्लिक करें।

3. TDR या STDR दोनों में से किसी एक को ऑप्ट कर प्रोसीड पर क्लिक कर दें।

4. अगर आपके पास एक ज्यादा सेविंग अकाउंट है तो आप उनमें से किसी एक को डेबिट के लिए चूज करें।

5. उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू को चुनकर Amount कॉलम में इसे फिल कर दें। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है तो ‘Senior Citizens’ के टैब पर क्लिक कर दें।

6. उसके बाद आपको टेन्योर का ऑप्शन चुनना होगा। जिसमें आपको Days, Year/Months/Days or Maturity Date के ऑप्शन दिखाई देंगे।

7. आपको टर्म डिपोजिट अकाउंट में मेच्योरिटी से जुड़े निर्देशों को चुनना होगा, जिसके तहत आपको Auto Renew Principal and Interest, Auto Renew Principal and Repay Interest और Repay Principal and Interest जैसे ऑप्श्न दिखाई देंगे।

8. उसके आपको टर्म और कंडीशन पर क्लिक कर सब्मिट करना होगा।

9. प्रोसेस पूरा होने के बाद आपको एफडी की सभी डिटेल आपके सामने आ जाएंगी उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना होगा।

10. आप संबंधित ऑप्शन पर क्लिक कर अपने एफडी डिटेल का प्रिंट या फिर पीडीएफ फॉर्म में अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं।