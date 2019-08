Richa Chadha ने बीजेपी विधायक को कहा हवस का भूखा, कश्मीरी महिलाओं पर दिया था ऐसा बयान

मुजफ्फरनगर। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 ( Article 370 ) हटाने के बाद सड़क से लेकर संसद तक तमाम प्रतिक्रियाएं आ रहीं हैं। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर लोग अगल-अलग रिएक्शन दे रहे हैं। इस बीच बजेपी के विधायक का ऐसा बयान सामने आया जिसने एक अलग ही विवाद को जन्म दे दिया। लेकिन अब उनके इस बयान को लेकर एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने उनकी जमकर क्लास लगाई है। इतना ही नहीं ऋचा चड्ढा ( Richa Chaddha ) ने बीजेपी विधायक को सेक्स का भूखा डाइनोसॉर ( Dinosaurs ) तक बता डाला।

दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित राज्य ( union territory ) का दर्जा देने के बाद के बाद पूरे देश में मिला-जुला रिएक्शन सामने आ रहा है। राजनीतिक दलों के नेताओं की अलग-अलग प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा से भाजपा विधायक विक्रम सिंह सैनी ने अनुच्छेद 370 हटाने की खुशी में एक एसा विवादित बयान दे दिया , जिससे राजनीतिक माहौल बेहद गर्मा गया।

Racist, sexist, sexually deprived dinosaurs are not extinct, but flourishing! Why are most of our leaders men that you wouldn’t even want to invite home for chai ? Cringe. Is liye jaana tha Kashmir? Shaadi to legal hi thi ... ? https://t.co/oSlFl8ACv6 pic.twitter.com/e3pRjDFh1j